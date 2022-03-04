Боррель заявил, что Евросоюз не будет просить Зеленского покинуть Киев

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4 марта 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Zheng Huansong/Xinhua

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет просить президента Украины Владимира Зеленского покинуть Киев.

По итогам внеочередного заседания министров иностранных дел стран Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС не намерен просить Владимира Зеленского "сдаться", покинуть Киев, а также будет просить украинского лидера "не сражаться".

Ранее сегодня председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил о переезде Владимира Зеленского в Польшу. Впоследствии советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался отвечать на вопрос журналиста о текущем местонахождении политика.