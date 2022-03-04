Небензя заявил, что Запад и Киев разжигают искусственную истерию по Украине

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4 марта 2022, 21:37 Источник: РИА "Новости"

постпред РФ при ООН Василий Небензя, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад и Киев разжигают искусственную истерию по поводу происходящего на Украине, созвав в пятницу заседание Совбеза организации.

Василий Небензя подчеркнул, что сегодняшнее заседание Совета безопасности ООН является очередной попыткой киевских властей разжечь искусственную истерию по поводу происходящего на Украине. "А подпевают им в этом их западные покровители", – подчеркнул постпред РФ при Организации Объединенных Наций.

Ранее сегодня Небензя заявил, что российские военные не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС.