Советник главы офиса президента Украины Подоляк отказался отвечать на вопрос о местонахождении Зеленского

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4 марта 2022, 18:55 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 4 марта, отказался отвечать на вопрос журналиста о текущем местонахождении украинского лидера Владимира Зеленского.

Михаил Подоляк подчеркнул, что не будет распространять информацию о местонахождении Владимира Зеленского в целях его безопасности, а также уточнил, что не намерен подтверждать или опровергать данные о том, где сейчас находится политик.

Ранее сегодня председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил о переезде украинского президента в Польшу.