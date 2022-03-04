Депутат бундестага Рот выступил за привлечение посредника для урегулирования ситуации на Украине

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4 марта 2022, 18:46 Источник: ТАСС

депутат бундестага Михаэль Рот, Ute Grabowsky/photothek.de via w

Представитель правящей Социал-демократической партии Германии, глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот выступил за привлечение посредника в целях урегулирования конфликта на Украине.

Михаэль Рот уточнил, что эта личность должна быть уважаема и принята как российской, так и украинской стороной. Политик, отвечая на вопрос журналистов, будет ли иметь экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель право на подобное посредничество, подчеркнул, что Меркель с ее опытом и связями является одним из возможных кандидатов.

"Любое имя, которое сейчас упоминается, возможно, будет очень быстро отклонено", – добавил Рот.