Власти Греции пригрозили арестовывать активы российских граждан из санкционных списков Евросоюза и США

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4 марта 2022, 17:21 Источник: ТАСС

о. Санторини, Греция, фото: pixabay.com

Власти Греции собираются накладывать арест на активы российских граждан, внесенных в санкционные списки Евросоюза и Соединенных Штатов. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Alpha рассказал, что в его распоряжении "имеется список людей, представленный Европейским союзом, США и всех стран-союзников, которые присоединились к санкциям". Мицотакис уточнил, что речь идет о лицах, близких к руководству России.

Мицотакису задали вопрос, собираются ли Афины применять санкции к российским бизнесменам, которые работают в гостиничном секторе, в сфере туризма, владеют островами и портами.

Премьер отметил, что если их активы будут найдены в Греции, то санкции будут. "Я вам ответил с абсолютной ясностью, что это касается только тех, кто находится в санкционных списках ЕС", - подчеркнул он.

По данным греческих СМИ, в поселке Элунда на острове Крит реализуется проект строительства туристического комплекса, который осуществляет одной из российских компаний. По оценкам, инвестиции туда составляют 500 млн евро.

Греческому и российскому бизнесмену Ивану Саввиди принадлежит большинство акций морского порта города Салоники.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев ранее сообщил о вложении €160 млн в преображение греческого острова Скорпиос. Он намерен за три года обновить инфраструктуру острова, парки, пляжи и исторические здания.

Верховная рада Украины в пятницу призвала CША и Евросоюз сохранить санкции до прекращения специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации и до возвращения ДНР, ЛНР и Крыма под контроль Киева.