Верховная рада призвала сохранить санкции до возвращения ДНР, ЛНР и Крыма Украине

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4 марта 2022, 15:49 Источник: РИА Новости

Спикер Рады Руслан Стефанчук, фото из соцсети "Фейсбук"

Верховная рада Украины в пятницу призвала CША и Евросоюз сохранить санкции до прекращения специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации и до возвращения ДНР, ЛНР и Крыма под контроль Киева.

Депутаты Рады также призвали Запад запретить международные торговые операции с Россией и Белоруссией, импорт нефти и газа, экспорт и импорт военных технологий, - передает РИА Новости.

Спецоперация Вооруженных сил РФ по защите жителей Донбасса начала на Украине 24 февраля. В тот день ее рано утром объявил президент РФ Владимир Путин.

Киев призвал Запад ввести антироссийские санкции. США, страны ЕС, Япония ввели ряд санкций против России, в том числе персональные против Путина, Лаврова, Шойгу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии шансов на успех у персональных санкций.