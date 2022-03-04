Ряд политиков предлагают полностью демонтировать польскую часть мемориала в Катыни

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4 марта 2022, 13:57 Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look

К правительству РФ обратились некоторые политики и общественные деятели с предложением ликвидировать польский мемориал в Катыни из-за позиции Варшавы по конфликту на Украине.

Инициативу поддержали депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Алексей Чепа, представляющие «Справедливую Россию», а также некоторые депутаты-коммунисты Смоленской областной думы. Авторами идеи считают директора смоленской студии «Просвещение» Александра Стацуру, главу попечительского фонда «Примирение» Валерия Шаргаева и активиста из Твери Максима Кормушкина. Причина – «враждебное поведение современной марионеточной Польши, ее русофобская политика, публичная поддержка нацистской Украины и снабжение ее оружием, а также одобрение польским правительством любых мер, направленных против России».

«Лично мне с детства было противно наблюдать за тем, как наша страна унижается перед Польшей в Катыни. Ладно бы за дело, но мы в свое время зачем-то взвалили на себя вину за преступление, которого не совершали», – заявил депутат Смоленской облдумы от КПРФ Андрей Шапошников.

С предложением категорически не согласен экс-глава Российского военно-исторического общества Влад Кононов: «С памятниками и могилами живые не имеют никакого права воевать. Даже если они вам не нравятся и вас задевают. Все памятники и все мемориалы — это наша история. Если кто-то полагает, что знает всю правду о Катынском деле, — рассказывайте ее. Водите экскурсии. Нельзя воевать с мертвыми — они ничего не смогут сделать в ответ».

Катынский мемориал много значит для поляков. Именно в Катынь летел президент Лех Качиньский, погибший в авиакатастрофе в Смоленске в 2010 году.