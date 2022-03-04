Сергей Марков о переговорах России и Украины: как и ожидалось, было продемонстрировано жесткое политическое противостояние

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4 марта 2022, 12:32 Источник: Свободная пресса

Фото: facebook.com/sergey.markov.5

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал результаты переговоров российской и украинской делегаций по ситуации на Украине, второй раунд которых прошел третьего марта в Беловежской пуще в Белоруссии.

По оценке политолога, итоги переговоров между российской и украинской делегациями совершенно минимальны. «Как и ожидалось, было продемонстрировано жесткое политическое противостояние, а решения приняты по небольших гуманитарным вопросам», — выразил свое мнение собеседник «Свободной прессы».

В ходе второго раунда переговоров делегации договорились в ближайшее время создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.

Марков считает, что это хорошо, если будут созданы гуманитарные коридоры, но у него есть сомнения по этому поводу.

«Киевскому репрессивному режиму крайне не выгодно выпустить людей из городов, которые блокировала российская армия. Главная стратегия киевских властей — добиться как можно большего количества убитых украинских граждан. ... Киев хочет обвинить Москву в военных преступлениях, резко увеличить международное давление на Россию, и за счет этого добиться, чтобы наша страна прекратила военную операцию», — выразил Марков свою точку зрения. Он думает, что договоренность о гуманитарных коридорах есть, но самих коридоров не будет, это обман США, чтобы добиться приостановки наступления российских войск в рамках военной операции.

Эксперт также подчеркнул, что не считает переговорщиков «незалежной» украинской стороной.

По его словам, «это чисто сателлиты США, и их не стоит рассматривать как самостоятельную сторону».