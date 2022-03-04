Эксперт по энергетике Юшков: слова Шольца о закупках газа в обход РФ – это попытка успокоить Европу

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4 марта 2022, 12:28 Источник: Радио Sputnik

Олаф Шольц, Hannibal Hanschke/globallook.com

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия приступила к закупкам газа в обход России — это попытка успокоить Европу, которые пребывают в панике, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В Европе нарастает паника, и на бирже нарастает паника. Европейцы большую часть неэнергетических санкций уже перебрали, и они понимают, что санкционный ажиотаж начинает выходить к энергетике. И на бирже, и в обществе все задаются вопросом: а если мы введем санкции против России в энергетике, то как мы сами-то будем жить, отапливаться и получать электричество? И вот немецкие политики пытаются всех успокоить: мол, не волнуйтесь, мы занимаемся этой проблемой в обход России», - сказал Юшков.

На самом деле, по его словам, Шольц хочет выдать уже существующие поставки из Нидерландов и Норвегии за диверсификацию. Но эти поставки были и раньше.

«Да, мы не единственный поставщик газа в Германию. Но мы крупнейший. На наш импорт приходится более 60 процентов у Германии. Да, у Нидерландов они закупают газ, но только сами Нидерланды являются покупателями газа из России, у них самих добыча падает. И в этом плане ничего не поменялось», – сказал Юшков.