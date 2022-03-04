Татьяна Москалькова рассказала, что украинский омбудсмен Денисова отказала ей в посещении российских военнопленных

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4 марта 2022, 09:48 Источник: РИА Новости

Татьяна Москалькова, Tarasov/globallook.com

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что ее украинская коллега Людмила Денисова отказалась от достигнутых ранее договоренностей о помощи военнопленным.

В интервью «РИА Новости» Москалькова рассказала, что в ходе телефонного разговора с Денисовой была достигнута предварительная договоренность о посещении ею российских военнопленных.

«Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах» — рассказала Москалькова.

Ранее российский омбудсмен в своем телеграм-канале обратилась к Денисовой с просьбой предотвратить бесчеловечное отношение к российским военным, оказавшимся в плену.