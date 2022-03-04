Депутат Европарламента Фотыга: для Европы жизненно важно обеспечить независимость от российских углеводородов

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4 марта 2022, 08:44 Источник: RT

Газохранилище, Виктор Лисицын/globallook.com

Депутат Европейского парламента от Польши Анна Фотыга заявила, что средства, которые Россия получала от продажи нефти и газа в Европу, были потрачены на «агрессию против Украины» и назвала жизненно важным обеспечение независимости энергетики ЕС от РФ.

«Европейский парламент 13 раз призывал остановить «Северный поток-2». Отсрочка решения по этому вопросу была воспринята Кремлем как молчаливое одобрение его агрессивной политики», — заявила Фотыга.

По данным, которые привела депутат, в 2021 году экспорт российских газа и нефти превысил 240 млрд долларов — на 60% больше, чем в 2020 году. Эти средства, по ее мнению, были использованы для «для продолжения агрессии против Украины и подрыва европейской безопасности».

По мнению Фотыги, Евросоюз должен как можно быстрее обеспечить независимость от России в сфере энергетики за счет импорта углеводородов из США и других стран. По ее словам, Европе жизненно необходимо обеспечить непрерывные поставки газа по новым трубопроводам, включая Baltic Pipe. Политик призвала также ввести санкции в отношении действующего газопровода «Северный поток-1».

Ранее Премьер Польши Моравецкий предложил отключить «Северный поток-1», который Владимир Путин «использует как оружие».