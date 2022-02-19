Премьер Польши Моравецкий предложил подумать об отключении «Северного потока-1», который Владимир Путин «использует как оружие»

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19 февраля 2022, 22:58 Источник: РБК

Матеуш Моравецкий, Tobias Hase/globallook.com

Польша не только активно выступает против запуска «Северного потока-2», но и предлагает задуматься об отключении «Северного потока-1», чтобы президент России Владимир Путин не мог использовать его как оружие, заявил, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска «Северного потока-2», а также за то, чтобы подумать об отключении «Северного потока-1», — заявил польский премьер.

По его мнению, газ в Евросоюз можно было бы транспортировать через Украину.

«Украинская газотранспортная система может транспортировать 130 млрд куб. м газа. Два «Северных потока» — около 100 млрд куб. м. Они могут быть легко заменены»,— пояснил Моравецкий.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что европейские страны рискуют растратить газ из хранилищ до конца отопительного сезона.