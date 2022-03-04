Кадыров обратился к Путину с просьбой отдать ему приказ о захвате украинских городов и пообещал всё «закончить за день-два»

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4 марта 2022, 08:21 Источник: РБК

Фото с сайта правительства Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Путину с просьбой дать ему закончить военную операцию в Украине. Аудиообращение Кадырова опубликовано в его телеграм-канале.

Лидер Чечни просит Путина отдать ему приказ о захвате Харькова, Киева и всех остальных городов.

«Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ», — заявил Кадыров.

Он выразил уверенность, что Владимир Путин примет решение «забрать полностью Украину».

Кадыров также призвал президента Украины Владимира Зеленского не пытаться «выйти» на Путина.

«Попроси у президента, чтобы меня определил вести переговоры. Мы с тобой за полчаса все это решим. И это будет конец войны, конец бандеровцам, шайтанам», — заявил глава Чечни.

Ранее Зеленский заявил, что готов за столом переговоров обсудить с Путиным все вопросы, в том числе проблемы Донецкой и Луганской народных республик.