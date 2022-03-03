Конашенков: после уничтожения ВС РФ основных группировок украинских националистов Запад нарастил отправку наемников

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3 марта 2022, 17:49 Источник: РИА Новости

Игорь Конашенков, фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы страны окружили и уничтожили основные группировки украинских националистов. При этом он отметил, что Запад нарастил отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний.

Конашенков отметил, что на фоне окружения и уничтожения российской армией основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний.

«Хочу официально подчеркнуть - все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного»,- пояснил генерал-майор.

Конашенков добавил, что все атаки иностранных наемников на российских военных осуществляются с применением поставляемого Западом оружия. Представитель Минобороны добавил, что иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию.

«Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой»,- резюмировал он.