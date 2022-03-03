Глава СК РФ Бастрыкин распорядился возбудить дело на мешающих эвакуации мирных жителей неонацистов Украины

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3 марта 2022, 15:55

Глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/ Globallookpress.com

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин отдал поручение дать оценку действиям экстремистских военизированных группировок, которые препятствуют эвакуации мирного населения из городов Украины и республиканского Мариуполя. Передаёт информацию RT.

Заявление руководителя представила пресс-служба Следственного комитета России. Силовики отметили, что был проведен тщательный анализ публикаций СМИ, социальных сетей и мессенджеров. Он позволил засвидетельствовать многочисленные факты преступных действий украинских радикалов, которые часто используют мирных людей в качестве живого щита.

Ранее стало известно, что оказывающие сопротивление украинские вооруженные формирования своими действиями могут организовать гуманитарную катастрофе в осажденных российскими и республиканскими войсками Мариуполе, Харькове, Киеве, Сумах и ряде иных городов.