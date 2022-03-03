Politico: американские власти пытаются расколоть российское общество в связи с ситуацией на Украине

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3 марта 2022, 15:02 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Власти США пытаются вызвать раскол в российском обществе в связи с проведением специальной военной операции на Украине, - написала газета Politico со ссылкой на информацию бывших сотрудников американской разведки.

Как отмечает издание, стратегия Белого дома имеет "прямолинейный характер и опирается на тактику ведения информационной войны". Как пример приводится недавнее прямое обращение президента США Джо Байдена к российским гражданам и открытый на днях русскоязычный канал Госдепартамента в мессенджере Telegram. По данным газеты, бывшие разведчики допускают, что план Вашингтона может включать "закрытые операции", в том числе попытки завербовать "информаторов в российской политической сфере".

Представители администрации Байдена утверждают, что их целью является не добиться "отстранения Владимира Путина от власти", а "предоставить россиянам информацию, которую они не могут получить из контролируемых Кремлем" СМИ.

Помощник госсекретаря Лиз Аллен отмечает, что задача, поставленная официальным лицам США, сложная, "каждый день приходится принимать решение о том, что говорить и что не говорить".