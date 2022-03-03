Зюганов: использование идей социализма, опирающихся на советский опыт, позволит России преодолеть санкции

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3 марта 2022, 12:45 Источник: Свободна пресса

Г. Зюганов, фото: /vk.com/gennadiy_zyuganov

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полагает, что использование идей социализма, опирающихся на огромный советский опыт, позволит России успешно преодолеть самые тяжелые санкции. Политик отметил, что сейчас в центре внимания российского общества - антироссийские санкции США и ЕС.

По оценке Зюганова, санкции чувствительные. Как он считает, В условиях санкций Россия должна предпринять энергичные меры для прекращения пагубного курса зависимости российской экономики от экспорта на Запад сырья и импорта промышленной продукции.

Лидер КПРФ заявил о необходимости решительного изменения "социально-экономического курса в интересах всего народа и возрождения нашей державы". "Полагаем, что использование идей социализма, опирающихся на огромный советский опыт, позволит России успешно преодолеть самые тяжелые санкции", - написал Зюганов в соцсетях.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о тотальной экономической войне Евросоюза против России, - сообщает "Свободная пресса".

Зюганов подчеркнул, что санкции против России поддерживает не весь мир.

Депутат парламента Сербии, представитель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Банджур выразил поддержку России.