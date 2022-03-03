Сербский депутат Банджур: «Другого пути для России не было»

Аргументы Недели → Политика 13+

3 марта 2022, 11:13

Флаги Сербии и России, MOD Russia/ Globallookpress.com

Депутат парламента Сербии, представитель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Банджур выразил поддержку России. В эфире стрима RT «Летучка» политик раскритиковал истерику русофобов Запада, устроенную вокруг Москвы.

«Мы в Сербии, обычный народ, считаем, что этот шаг, который принял президент России, он был нужен, необходим. Другого пути для России не было», − подчеркнул сербский депутат.

Одинаково диким назвал Банджур предвзятое отношение к российским гражданам на Западе. Причем идет он от стран, претендующих на звание «цивилизованного» мира.

«Это особенный вид фашизма, нацизма — не знаю. Запрещать русских в ресторанах, угрожать русским студентам. Очень известные художники, которые уволились со своих мест, — этого... здравая логика вообще не понимает», − обостряет внимание не на проблеме серб.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил на пресс-конференции в среду, что его страна не собирается следовать примеру других европейских стран и национализировать российскую собственность.