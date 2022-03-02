Вучич: Сербия не станет национализировать российскую собственность, как это делают другие европейские страны

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2 марта 2022, 22:32 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Александр Вучич, Kremlin Pool/globallook.com

Президент Сербии Александар Вучич заявил на пресс-конференции в среду, что его страна не собирается следовать примеру других европейских стран и национализировать российскую собственность.

«Мы видим, что некоторые страны забирают сады и школы у российского государства и т.д. Мы как государство не готовы это делать и будем разговаривать с ними [российскими предприятиями в Сербии], если будут проблемы, или если им кто-то ограничит работу, тогда попробуем договориться и найти честную цену и что-то купим, а в любом случае не отнимем», - заявил Вучич.

Отвечая на вопрос журналистов, возможна ли национализация компании «Нефтяная индустрия Сербии», являющейся совместным активом «Газпром нефти» и правительства Сербии, Вучич еще раз подчеркнул, что не намерен отнимать «принадлежащего РФ», для этого «пока нет никаких причин».

Ранее Вучич заявил, что Сербия поддерживает суверенитет Украины, однако не станет вводить санкции в отношении России в связи с ее военной спецоперацией в Украине.