Президент Сербии оказался в трудном положении из-за ситуации на Украине

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28 февраля 2022, 19:44 Александр Крохмаль, Журналист

Сербский лидер Александр Вучич не раз подвергался критике за желание «усидеть на двух стульях». Оппозиционеры обвиняют его в «служливости» Западу и одновременно в стараниях угодить России. Как-никак, а Сербия – одна из самых близких и дружественных к РФ европейских стран. Практически во всём Россия поддерживала именно Сербию, что в Первую Мировую войну, что позднее, и, конечно же, во время Югославского кризиса конца 90-х.

Позиция этой страны в нынешний тяжёлый период – совсем непростая. С одной стороны Вучичу не хочется ссориться с Европой и США, с другой – он тем более не желает разрывать отношения с Россией. Сербский лидер чётко дал понять, что поддерживает территориальную целостность Украины. ЛНР и ДНР он не признал. Но при этом, он не признал и санкции.



25 февраля Александр Вучич заявил, что Сербия не поддержит санкции Запада в связи с военной спецоперации на территории Украины. В своей длительной речи он отметил, что «введение санкций какому-либо государству не отвечает его политическим и экономическим интересам». Он также вспомнил драматические события времён падения Югославии и последующего заката правления президента Милошевича. Вучич отметил и дружественные действия РФ по отношению к тогдашней Югославии. Он заявил, что Россия активно защищала Сербию от санкций и поддержала её в вопросах Косово. Напомним, что на территории Сербии до сих пор существует частично признанное государство, известное под именем Республика Косово; государство с крайне сомнительной репутацией. Что же по поводу Украины, то многие повторяют лишь одно слово – смятение. Именно это сейчас обуяло нынешнего сербского лидера. Проще говоря, он не знает, что ему делать. Ведь сложившаяся ситуация конца февраля 2022 года – поистине уникальная. Того, что творится сейчас вокруг, в мире ещё не было.

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