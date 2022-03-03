Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать госслужащих за «подрыв авторитета и очернение» России

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3 марта 2022, 09:53

Виталий Милонов, фото: Russian State Duma Photo Service, globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать госслужащих должностей и депутатских мандатов за публичные действия, направленные на «подрыв авторитета и очернение» Российской Федерации.

Милонов отметил, что в последние дни наблюдается «настоящая истерия», связанная с ростом числа фейков из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине в защиту ДНР и ЛНР.

Депутат подчеркнул, что граждане имеют право на выражение собственного мнения и несогласия с теми или иными событиями, но ни в одном законе и правовой норме не сказано, что распространение «вредоносной информации» является неотъемлемым правом гражданина. Как подчеркнул Милонов, особенно это касается публичных и должностных лиц.

Он обратился в Генпрокуратуру РФ и попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова рассмотреть инициативу о проработке механизма лишения государственных должностей и отчуждения депутатских мандатов за публичные действия, направленные на подрыв авторитета и очернение РФ, - передает RT.

По уточнению парламентария, это распространение фейковой информации о действиях ВС России, участие в несогласованных антироссийских мероприятиях, активное участие в разной помощи лицам, связанным с националистическими организациями на территории Украины и помогающих им государств.