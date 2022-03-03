CNN Brasil: бразильский авиапроизводитель Embraer перестанет поставлять в Россию запчасти для своих самолетов

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3 марта 2022, 07:48 Источник: ТАСС

самолет Е-170, фото: embraercommercialaviation.com/

Бразильский авиапроизводитель Embraer намерен прекратить в Россию поставки запчастей для своих самолетов и обслуживать авиапарк российских компаний.

Телеканал CNN Brasil в среду, 2 марта, передал эту информацию со ссылкой на пресс-службу компании-производителя двухмоторных узкофюзеляжных самолетов E-170. 15 таких самолетов имеются у российской авиакомпании S7, ее может коснуться решение Embraer.

По данным CNN Brasil, авиапроизводитель внимательно следит за развитием событий и продолжает и будет продолжать соблюдать международные санкции в отношении России и некоторых регионов Украины. Отмечается, что согласно решению бразильской компании будут приостановлены "услуги по поставке запчастей, обслуживание и техподдержка клиентов, на которых распространяются санкции".

В Евросоюзе приняли решение о прекращении эксплуатации, запрете поставок в Россию самолётов гражданской авиации, вертолётов и запчастей к ним.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР за помощью. Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация территорий Украины.