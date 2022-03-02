США ввели новые санкции против России и Белоруссии

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2 марта 2022, 21:28 Источник: РИА "Новости"

Белый дом, pixabay.com

Вечером в среду, 2 марта, стало известно, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками вводят новые санкции против Российской Федерации и Белоруссии из-за сложившейся на Украине сиуации.

В Белом доме уточнили, что США и союзники страны вводят блокирующие санкции в отношении российских предприятий оборонного сектора – в список будут включены 22 организации. Кроме того, будут введены экспортные ограничения, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее сегодня заявил, что Европейский союз решил работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций против России.