Евросоюз намерен работать над новыми мерами для повышения эффективности санкций против РФ

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2 марта 2022, 21:13 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в среду, 2 марта, заявил, что Европейский союз решил работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций против России.

Брюно Ле Мэр подчеркнул в рамках пресс-конференции после заседания совета министров экономики и финансов стран Евросоюза, что содружество приняло решение работать над новыми мерами также для того, чтобы РФ не могла обойти санкции.

Ранее сегодня в Еврокомиссии заявили, что санкции Европейского союза против России окажут негативное воздействие на экономику стран-членов содружества вследствие инфляции и давления на цены в сфере энергетики.