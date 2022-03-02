Представитель Бориса Джонсона: Устав ООН не дает возможности исключить Россию из состава Совета безопасности

Аргументы Недели → Политика 13+

2 марта 2022, 21:20 Источник: ТАСС

Заседание Совбеза ООН, Loey Felipe/globallook.com

Великобритания работает над тем, чтобы как можно больше членов Совета Безопасности ООН осудили действия России в Украине, заявил в среду официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на брифинге для иностранных журналистов.

Дело осложняется тем, что устав ООН не дает возможности исключить Россию из состава Совбеза организации. По уставу у РФ есть право вето, которое она может наложить на любую резолюцию. Таким образом, чтобы ее можно было исключить из Совета безопасности, Россия сама должна проголосовать за это.

«Мы ожидаем от России исполнения ее обязательств по Уставу ООН. Однако Устав ООН не дает возможности исключить Россию из состава [Совета Безопасности] без ее согласия. Мы сосредоточены на том, чтобы как можно больше членов ООН как можно более решительно осудили действия РФ» - заявил представитель премьера Великобритании.

Напомним, 26 февраля, в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по резолюции, осуждающей военную спецоперацию России в Украине. За проголосовали 11 стран. Три страны - Китай, Индия и ОАЭ - воздержались. Россия наложила вето на резолюцию.