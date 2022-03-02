Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности страны предоставить площадку для переговоров РФ и Украины

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2 марта 2022, 20:37 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Heikki Saukkomaa via www.imago-i/www.imago-images.de

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, 2 марта, что страна готова предоставить площадку для проведения переговоров между представителями России и Украины.

Петер Сийярто в рамках заседания СПЧ ООН в Женеве заявил, что Венгрия смогла помочь в сложившейся ситуации только тем, что предложила свою территорию в качестве принимающей стороны и безопасного места для мирных переговоров.

По словам главы венгерского Министерства иностранных дел, власти Венгрии связались с руководством России и Украины и озвучили вышеуказанные предложения.