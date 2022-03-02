Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности страны предоставить площадку для переговоров РФ и Украины

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, 2 марта, что страна готова предоставить площадку для проведения переговоров между представителями России и Украины.
Петер Сийярто в рамках заседания СПЧ ООН в Женеве заявил, что Венгрия смогла помочь в сложившейся ситуации только тем, что предложила свою территорию в качестве принимающей стороны и безопасного места для мирных переговоров.
По словам главы венгерского Министерства иностранных дел, власти Венгрии связались с руководством России и Украины и озвучили вышеуказанные предложения.