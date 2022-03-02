В РФПИ выразили надежду на успех российско-украинских переговоров

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2 марта 2022, 17:25 Источник: РИА "Новости"

переговоры делегаций РФ и Украины, Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

В Российском фонде прямых инвестиций в среду, 2 марта, заявили, что надеются на успех переговоров между Россией и Украиной, а также подчеркнули, что поддерживают скорейшее восстановление мира.

В заявлении говорится, что РФПИ его международные партнеры считают – лишь дипломатический путь позволит выйти из конфликта и спасти жизни людей.

Ранее сегодня советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что второй раунд российско-украинских переговоров состоится вечером 2 марта. Предполагается, что состав делегации будет тот же.