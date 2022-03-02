Замглавы МИД России Грушко: не существует гарантий, что инцидентов с НАТО не будет

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2 марта 2022, 16:43 Источник: Россия 24

замглавы МИД РФ Александр Грушко, MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель руководителя МИД России Александр Грушко в рамках беседы с журналистами в среду, 2 марта, заявил об отсутствии гарантий, что инцидентов с Североатлантическим альянсом не будет.

Александр Грушко подчеркнул, что в настоящий момент российская сторона обеспокоена поставками вооружений, поскольку "все это очень опасно". По словам замглавы МИД РФ, не существует никаких гарантий, что в будущем инцидентов с НАТО не возникнет.

Ранее сегодня дипломат заявил, что Запад пытается создать вокруг России "железный занавес".