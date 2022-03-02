Кремль: группировки неонацистов на Украине начали убивать людей на Юго-Востоке ещё восемь лет назад

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2 марта 2022, 13:27

Кремлевский комплекс, Aleksander Grishin/ Global Look Press

Украинская территория в настоящий момент наводнена огромным количеством неонацистов. Эти преступники начали убивать людей на Юго-Востоке ещё восемь лет назад. Такое заявление сделал в среду, 2 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера: бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. Конечно, нужно от них избавиться... Они настоящие неонацисты», − цитирует слова кремлёвского чиновника ТАСС.

Во время общения с журналистами представитель Кремля отметил, что его слова касаются тех радикальных элементов, которые начали убийства своих сограждан ещё в 2014 году. Однако, по мнению Пескова, это не вызвало большого единения Запада для давления на Киев, чтобы прекратить все большее погружение Украины в политический и социальный беспредел.

Песков удивлен, что тогда не приходило «в голову депутатам Европарламента вставать в знак протеста против убийств этих людей на юго-востоке страны».

Отдельно пресс-секретарь российского лидера уточнил, что о сроках проведения специальной операции по демилитаризации Украины может говорить и их определять только президент России. Единственным достоверным источником военной информации служит Минобороны РФ.

Также сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация в среду, 2 марта, будет ждать представителей Украины на месте второго этапа переговоров ближе к вечеру.