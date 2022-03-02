С посольства Украины в Москве убраны сине-жёлтый флаг и вывеска

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2 марта 2022, 12:43

Флаги Украины и США перед МИД РФ, Pravda Komsomolskaya/ Russian Look

С флагштока при здании посольства и консульства Украины в Москве, находившихся в Леонтьевском переулке, снят украинский флаг и демонтирована вывеска с названиями учреждений.

Журналисты ТАСС сообщают, что в среду, 2 марта, госсимволы Украины были убраны со зданий посольского представительства.

Отмечается, что дипломатическое представительство не стало предпринимать соответствующие шаги непосредственно после объявления 24 февраля об одностороннем разрыве дипломатических связей с РФ.

Сейчас по периметру зданий дежурят полицейские. Справа от входа находятся полицейский автобус и машина. Установлено ограждение вдоль посольского забора, которое не дает доступ на тротуар. Скопления людей на прилегающих территориях не наблюдается. Полисмены проверяют документы у каждого, кто останавливается возле посольства.