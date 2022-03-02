Депутат Госдумы Шеремет: Киев намеренно оттягивает второй этап переговоров с Москвой

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2 марта 2022, 12:20

Переговоры в Гомеле, MFA Russia/ Globallookpress.com

Власти Украины целенаправленно затягивают второй этап переговоров с Российской Федерацией. Такое мнение выразил депутат, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Парламентарий уверен, такому поведению Украины есть несколько объяснений. «Во-первых, нынешний киевский режим не заинтересован в прекращении огня и гибели людей, а также в установлении мира на Украине. Во-вторых, они не принимают никаких самостоятельных решений. Все согласовывается в Вашингтоне», − приводит слова Шеремета парламентария РИА Новости.

Если понять, что на сегодняшний день в Киеве правит марионеточный режим с западным куратором, то ясно, с кем надо вести диалог. «Переговоры нужно вести напрямую с Вашингтоном», уточнил Шеремет.

Впервые делегации обеих стран встретились 28 февраля в белорусском Гомеле. Вторую встречу планировали на сегодня, 2 марта, но, как отметил источник «Интерфакса», вероятнее всего переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной состоится к концу недели.

Пройти переговоры могут скорее всего тоже в Белоруссии.