Источник «Интерфакса»: дата второго раунда переговоров России и Украины пока не определена

Аргументы Недели → Политика 13+

1 марта 2022, 16:20 Источник: "Интерфакс"

Российско-украинские переговоры, /XinHua/globallook.com

Российская и украинская стороны пока не достигли договоренности по поводу того, когда может состояться второй раунд переговоров, сообщил во вторник «Интерфакс» со ссылкой на источник в РФ, близкий к переговорному процессу.

«Окончательной договоренности о дате проведения второго раунда переговоров с делегацией Украины пока нет», - заявил он в ответ на вопрос агентства.

Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в понедельник на территории Белоруссии и продолжался около пяти часов. Руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по их итогам заявил, что найдены несколько точек, по которым можно прогнозировать общие позиции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном вечером в понедельник, сообщил, что Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата.