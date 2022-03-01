Премьер-министр Италии Драги: Рим рассматривает меры для снижения зависимости от России

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1 марта 2022, 13:41 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Италии Марио Драги, Massimo Di Vita/Keystone Press Agency

Премьер-министр Италии Марио Драги в Сенате национального парламента днем во вторник, 1 марта, заявил, что итальянские власти изучают меры по снижению энергетической зависимости от России.

Марио Драги уточнил, что рассматриваемые варианты, которые совместимы с задачами итальянских властей, касаются в первую очередь увеличения импорта газа от других поставщиков, в частности, из Алжира или Азербайджана.

Другие меры Рима включают более широкое использование уже имеющихся терминалов СПГ, а также временное увеличение производства электроэнергии при помощи угля или мазута.