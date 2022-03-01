Лукашенко назвал ситуацию на Украине следствием безрассудной политики Запада

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1 марта 2022, 12:36 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 1 марта, заявил, что ситуация на Украине стала прямым следствием безрассудной политики Запада, которая направлена на продавливание своих интересов.

Александр Лукашенко в рамках заседания Совбеза Белоруссии уточнил, что Запад действует в собственных интересах, нанося ущерб безопасности других государств.

Ранее сегодня белорусский лидер выразил мнение, что итоги переговоров делегаций из России и Украины, которые состоялись накануне в Гомельской области, внушают осторожный оптимизм. Лукашенко назвал переговорщиков "молодцами и просто красавцами".