Лукашенко назвал ситуацию на Украине следствием безрассудной политики Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 1 марта, заявил, что ситуация на Украине стала прямым следствием безрассудной политики Запада, которая направлена на продавливание своих интересов.
Александр Лукашенко в рамках заседания Совбеза Белоруссии уточнил, что Запад действует в собственных интересах, нанося ущерб безопасности других государств.
Ранее сегодня белорусский лидер выразил мнение, что итоги переговоров делегаций из России и Украины, которые состоялись накануне в Гомельской области, внушают осторожный оптимизм. Лукашенко назвал переговорщиков "молодцами и просто красавцами".