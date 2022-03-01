МИД Китая приветствовал начало переговоров России и Украины

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1 марта 2022, 11:36

Переговоры в Гомеле, Belta news agency/ XinHua

Позитивную оценку переговорам России и Украины в белорусском Гомеле дал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Он отметил, что Пекин приветствует начало дипломатических усилий обеих сторон.

«Приветствуем начало мирных переговоров двумя сторонами. Мы обратили внимание, что стороны договорились в ближайшее время провести новый раунд переговоров, надеемся, что они продолжат поддерживать диалог и переговорный процесс», − приводит РИА Новости слова китайского дипломата.

Отдельно дипломат подчеркнул, что в Китае приветствуют стремление переговорами прийти к урегулированию возникшего конфликта.

Отметим, 27 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, комментируя события вокруг Украины, намекнул на ответственность Соединенных Штатов Америки за сложившуюся ситуацию.