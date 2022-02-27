Представитель МИД Китая Лицзянь намекнул, что ответственность за ситуацию на Украине несут США

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27 февраля 2022, 08:00 Источник: Twitter

дядюшка Сэм, pixabay.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, комментируя события вокруг Украины, намекнул на ответственность Соединенных Штатов Америки за сложившуюся ситуацию.

"США должны спросить у себя, кто все это затеял", – заявил в публикации в соцсети Чжао Лицзянь и сопроводил пост карикатурой, на которой можно увидеть мужчину в образе дядюшки Сэма, символизирующего США.

Нарисованный герой на картинке задается вопросом, по какой причине Китай не предпринимает больше усилий, чтобы "потушить пожар". При этом сам дядюшка Сэм поливает бензином табличку со словом "Украина".