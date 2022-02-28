WP: администрация США не видит причин менять уровень готовности американских ядерных сил

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28 февраля 2022, 22:28 Источник: ТАСС, РИА Новости

фото: pixabay.com

Администрация США не видит причин менять уровень готовности американских ядерных сил после того, как президент РФ Владимир Путин дал приказ главе Минобороны Сергею Шойгу и главе Генштаба Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Журналист газеты The Washington Post Тайлер Пейджер со ссылкой на свой источник в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома в понедельник написал в Twitter: "В настоящее время не видим причин для изменения наших собственных уровней тревоги".

Пейджер рассказал, что сообщил представитель СНБ: "Мы считаем, что провокационная риторика в отношении ядерного оружия опасна, увеличивает риск просчета, ее следует избегать, и мы не будем ей потворствовать". "США не видят "причин для изменения" уровней готовности ядерных сил в настоящее время", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом.

Президент Рф Владимир Путин дал приказ на встрече с Герасимовым и Шойгу. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес Российской Федерации".