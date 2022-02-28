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Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: Берлин очень серьезно относится к словам Путина о мерах сдерживания

, 15:26 Источник: РИА "Новости"

Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: Берлин очень серьезно относится к словам Путина о мерах сдерживания
бундестаг, pixabay.com

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник, что Берлин всерьез относится к заявлению президента РФ Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим дежурства.

Накануне глава Российской Федерации Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

"Мы воспринимаем высказывание российского президента очень, очень серьезно", – подчеркнул сегодня Штеффен Хебештрайт.

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