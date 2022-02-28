Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: Берлин очень серьезно относится к словам Путина о мерах сдерживания

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник, что Берлин всерьез относится к заявлению президента РФ Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим дежурства.
Накануне глава Российской Федерации Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.
"Мы воспринимаем высказывание российского президента очень, очень серьезно", – подчеркнул сегодня Штеффен Хебештрайт.