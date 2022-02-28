Песков заявил, что в словах Путина по переводу сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла

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28 февраля 2022, 13:45 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами в понедельник заявил, что в словах Владимира Путина по переводу сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла.

"Вы не слышали его (Владимира Путина) заявление вчерашнее? Что там понимать?" – заметил сегодня Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что в данном высказывании президента нет ни второго смысла, ни двойного дна.

По словам Пескова, речь идет об абсолютно исчерпывающей команде верховного главнокомандующего.