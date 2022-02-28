Политик Платошкин: России необходимо добиваться нейтрального статуса Украины по примеру Австрии

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28 февраля 2022, 15:25

Николай Платошкин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Историк, общественный и политический деятель Николай Платошкин в понедельник заявил, что «украинским властям доверять нельзя», России необходимо добиваться нейтрального статуса Украины по примеру Австрии.

В Белоруссии в эти минуты проходят переговоры российской и украинской делегаций. Эксперт Николай Платошкин комментируя встречу, заявил, что все договоренности должны иметь международные гарантии, поскольку Киеву доверять нельзя». В эфире Общественной службы новостей политик отметил, что России в первую очередь необходимо добиваться нейтрального статуса Украины по примеру Австрии.

Историк напомнил, что «статус Австрии в 1955 году был гарантирован международными державами, победительницами в войне».

В ситуации с Украиной это могут быть постоянные члены Совета безопасности, полный нейтралитет, неприсоединение к блоку. Также нужен полный запрет всех партий формирования, которые исповедуют неонацистскую бандеровскую идеологию, имеют среди своих символов и программных положений положение ООН ОП - отсылки к Бандере и Шухевичу.

Платошкин рассказал, что можно взять законодательство Польши - участницы НАТО и ЕС. По словам политика, в Польше за пропаганду бандеровцев можно лишиться свободы.

По мнению Платошкина, Москва должна добиться гарантий о статусе русского языка, как государственного, так как в этом была основная причина конфликта. Также необходимо разрешить регионам Украины проводить референдумы под международным контролем.

В Гомельской области Белоруссии сегодня стартовали переговоры России и Украины. Российская делегация прибыла на место накануне, а украинская приехала несколько часов назад. Делегацию от РФ возглавляет помощник президента страны, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что президент республики Александр Лукашенко надеется, что на встрече делегаций Российской Федерации и Украины получится найти решение всех кризисных вопросов.