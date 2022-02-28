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Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов между РФ и Украиной

, 14:21 Источник: Россия 24

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов между РФ и Украиной
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что президент республики Александр Лукашенко надеется, что на встрече делегаций Российской Федерации и Украины получится найти решение всех кризисных вопросов.

Владимир Макей, обращаясь в понедельник, 28 феврвля, к делегациям от РФ и Украины в начале встречи заявил, что все белорусы молятся за решение спорных вопросов.

Ранее сегодня на территории Белоруссии начались переговоры представителей двух стран. Известно, что российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. 

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