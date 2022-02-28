Советник председателя правительства ДНР Гагин заявил об участившихся случаях, когда украинские военные бросают оружие

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28 февраля 2022, 12:59 Источник: РИА Новости

военный Украины, фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что украинские военные стали чаще бросать оружие. По его словам, ВСУ отступают, оставляя личные вещи.

Гагин отметил, что при отступлении противник оставляет очень много оружия. Представитель правительства ДНР добавил, что в некоторых местах украинские военные обращаются в бегство, бросая личные вещи.

«Какой-то скарб, в том числе, оружие, которое было поставлено их заокеанскими партнерами и европейскими партнерами. Это и противотанковые ракеты, это и стрелковое оружие, много, и обмундирование и элементы экипировки, да, это все есть и при случае вы это сможете потом увидеть в корпусе»,- поделился он.

Ранее сообщалось, что подразделения Народной Милиции ДНР усиливают наступающую группировку для концентрации сил на мариупольском направлении.