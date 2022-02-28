Подразделения НМ ДНР усиливают наступающую группировку на мариупольском направлении

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28 февраля 2022, 08:28 Источник: РИА Новости

фото: сайт Народной милиции ДНР

Подразделения Народной Милиции ДНР усиливают наступающую группировку для концентрации сил на мариупольском направлении. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В подразделении Народной милиции ДНР заявили о намерении усилить наступающую группировку для минимизации жертв и повреждений, а также для концентрации сил на мариупольском направлении.

Ранее сообщалось, что подразделениями Народной милиции ДНР при поддержке России с начала специальной военной операции от контроля ВСУ освобождены 15 населенных пунктов в Донбассе: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль и Андреевка.