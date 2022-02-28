Байден 28 февраля проведет телефонные переговоры с союзниками

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28 февраля 2022, 09:13 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 28 февраля, проведет телефонные разговоры с союзниками о сложившейся вокруг Украины ситуации, а также о мерах в отношении РФ.

В пресс-службе Белого дома заявили, что Джо Байден по защищенной линии связи поговорит с союзниками и партнерами США, чтобы обсудить последние события. Предполагается, что целью контактов станет координация единого ответа на проведение Россией спецоперации на Украине.

Отмечается, что разговоры намечены на 19:15 по московскому времени, они будут закрыты для прессы.