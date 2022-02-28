Байден 28 февраля проведет телефонные переговоры с союзниками

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 28 февраля, проведет телефонные разговоры с союзниками о сложившейся вокруг Украины ситуации, а также о мерах в отношении РФ.
В пресс-службе Белого дома заявили, что Джо Байден по защищенной линии связи поговорит с союзниками и партнерами США, чтобы обсудить последние события. Предполагается, что целью контактов станет координация единого ответа на проведение Россией спецоперации на Украине.
Отмечается, что разговоры намечены на 19:15 по московскому времени, они будут закрыты для прессы.