Офис Зеленского: встреча делегаций России и Украины состоится на украинско-белорусской границе в районе реки Припять

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27 февраля 2022, 17:15 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Встреча делегаций России и Украины состоится не в Гомеле, а на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Представители офиса президента Украины в воскресенье сообщили, что Владимир Зеленский договорился по поводу места встречи делегаций с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Переговоры пройдут без предварительных условий. В офисе Зеленского уточнили, что Лукашенко пообещал, что в период поездки украинской делегации и самих переговоров белорусские самолеты, вертолеты и ракеты останутся на земле.

"Украина открыта к переговорам... В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле", - написал в Твитере пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Ранее Киев называл местом встречи Гомель. Российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, уже прибыла на территорию Белоруссии.