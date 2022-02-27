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Премьер-министр Израиля Беннет предложил Кремлю посреднические услуги в прекращении военных действий на территории Украины

, 15:54 Источник: ТАСС

Премьер-министр Израиля Беннет предложил Кремлю посреднические услуги в прекращении военных действий на территории Украины
Нафтали Беннет, Gideon Markowicz/globallook.com

В воскресенье состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, в ходе которого Беннет предложил посредничество в вопросе прекращения боевых действий в Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Владимир Путин проинформировал коллегу о ходе операции в Украине, а также о готовности Москвы к переговорам с Киевом, который, «проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовался этой возможностью».

«В свою очередь Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий», - сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее посреднические услуги в урегулировании кризиса предложил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. 

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