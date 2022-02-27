Герой ДНР Авидзба призвал украинских военных сложить оружие и разойтись по домам

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27 февраля 2022, 10:29 Источник: РИА Новости

военные Украины, фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир ополченцев, герой Донецкой народной республики Ахра Авидзба призвал украинских военных во благо своей страны сложить оружие и расходиться по домам. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию в Донбассе.

Авидзба считает, что не зазорно во благо своей страны сложить оружие и разойтись по домам. По его словам, необязательно сейчас брать флаг, поднимать и переходить на сторону Донбасса.

При этом он отметил, что украинским военным не следует позволять националистам размещать вооружения в жилых кварталах. Авидзба предложил прекратить игру.

«Сегодня, когда вы доигрались, смысл вам еще играть? Если вы стоите за свое отечество, за свой народ, для чего вы его тогда подставляете, для чего вы тогда позволяете национальным батальонам выставлять артиллерию в жилом квартале?» - резюмировал он.

Ранее Авидзба заявил, что через неделю у украинских военных в Донбассе закончатся боеприпасы.