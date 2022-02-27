Представитель Минобороны РФ Конашенков: ВС страны уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины

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27 февраля 2022, 09:54 Источник: РИА Новости

Игорь Конашенков, фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

Конашенков уточнил, что среди пораженных объектов военной инфраструктуры Украины 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций.

Генерал-майор добавил, что российскими военными сбиты восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У».

Он рассказал, что уничтожены 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов на земле, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее Конашенков информировал, что 26 февраля в Харьковской области 302-й полк противовоздушной обороны украинских войск добровольно сложил оружие.