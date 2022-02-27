Глава МИД КНР Ван И: Пекин выступает против использования санкций для урегулирования ситуации на Украине

Глава МИД КНР Ван И в рамках телефонного разговора с германской коллегой Анналеной Бербок заявил, что Китай не одобряет использование санкций как способа разрешения ситуации вокруг Украины.
По словам Ван И, Пекин считает, что санкции в сложившейся ситуации не только нанесут ущерб экономике, но также помешают процессу политического урегулирования.
Министр иностранных дел КНР подчеркнул, что Пекин в настоящий момент уделяет повышенное внимание развитию ситуации на Украине и поддерживает все усилия, которые способствуют разрядке обстановки и урегулированию конфликта.