Джо Байден: альтернатива санкциям против России только одна - третья мировая война

Президент США Джо Байден заявил, что у масштабных санкций в отношении России была только одна альтернатива: третья мировая война. Об этом он заявил в интервью известному американскому блогеру Брайану Коэну. Беседа опубликована в субботу на YouTube.
«Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», - сказал президент США (перевод ТАСС).
По словам Байдена, санкции, уже введенные против России, являются самыми масштабными в мировой истории.
«И Россия заплатит за это серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в долгосрочной», - подчеркнул президент США.
В субботу заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил пересмотр Россией отношений со всеми странами из-за санкций ЕС, Великобритании и США.