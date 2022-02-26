Джо Байден: альтернатива санкциям против России только одна - третья мировая война

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26 февраля 2022, 21:34 Источник: ТАСС

Джо Байден, Chris Kleponis - CNP/globallook.com

Президент США Джо Байден заявил, что у масштабных санкций в отношении России была только одна альтернатива: третья мировая война. Об этом он заявил в интервью известному американскому блогеру Брайану Коэну. Беседа опубликована в субботу на YouTube.

«Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», - сказал президент США (перевод ТАСС).

По словам Байдена, санкции, уже введенные против России, являются самыми масштабными в мировой истории.

«И Россия заплатит за это серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в долгосрочной», - подчеркнул президент США.

В субботу заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил пересмотр Россией отношений со всеми странами из-за санкций ЕС, Великобритании и США.